Kamyon şoförü parasını alamayınca Afganları Sakarya'da kamyondan indirmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Kamyon şoförü parasını alamayınca Afganları Sakarya'da kamyondan indirmedi

Kamyon şoförü, taşıdığı Afganları parasını almadığı için bırakmadığını söylediği videoyu sosyal medyada paylaşınca tepki topladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir kamyon şoförü aracının kasasında taşıdığı kaçak göçmenleri göstererek ülkeye kaçak mülteci sokması normal bir durummuş gibi, parasını alamadığını ve Afganları salmadığını söyledi. Videoyu çeken kamyon şoförü "Burası Sakarya. Durmuşum sabahtan beri para bekliyorum. Parayı atmıyorlar. Bunlar da Afgan arkadaşlarımız" diyen kamyon şoförü inmek isteyen Afganları "İnmeyin, inmeyin" diyerek uyardı.

Video sosyal medyada viral oldu. Tepki toplayan video tartışmalara sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları şoförün ve kaçak Afganların bulunması çağrısında bulundu.

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