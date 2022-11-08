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  • Metro saldırganı hakkında ibretlik karar. Bıçakla dehşet saçmıştı, adalet dediğin böyle olur toplumu düşünür

Metro saldırganı hakkında ibretlik karar. Bıçakla dehşet saçmıştı, adalet dediğin böyle olur toplumu düşünür

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:20
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Bıçakla dehşet saçmıştı, adalet dediğin böyle olur toplumu düşünür: Metro saldırganı hakkında ibretlik karar

Metro saldırganı hakkında ibretlik karar. Bıçakla dehşet saçmıştı, adalet dediğin böyle olur toplumu düşünür
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Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılandığı dava karara bağlandı.

İHA’nın haberine göre, Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Tüm kadınların güvenliği tehlikeye düşmüştür”
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, “Davaya konu suç hafif bir saldırı değildir. Suçun özüne bakıldığında erkek olan bir kişinin toplumda bulunan kadınlara yönelik bir sebep üreterek saldırma hakkını kendisinde görmesinden kaynaklı bir suç olup tüm kadınları ilgilendirmektedir. Suç toplu bir alanda meydana gelmiştir. Tüm kadınların güvenliği tehlikeye düşmüştür.” diyerek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.



“Beni vicdanen rahatsız eden şey, bir anneye karşı sarf ettiğim sözlerdir”
Sanık Emrah Yılmaz, “Görüntülerde eksikler vardır. Olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntüler yoktur. Ben eksik delillerle yargılanıyorum. Kendilerine karşı şiddet eylemim olmamıştır, kendisini sadece uyardım. Yanlış insanların yanlış olaylara yanlış şekilde müdahale etmesi sonucu bu olay meydana gelmiştir. Ne müştekiye ne de başka birine hakaret etmedim. Müşteki bana tekme attığı için olaylar yaşanmıştır. Ben 2 defa yere düşüp kalktım. Hakaretlere maruz kaldım. Bunlar kamera kayıtlarında yoktur. Beni vicdanen rahatsız eden şey, bir anneye karşı sarf ettiğim sözlerdir. Ancak onlar da benim üzerimde yürüyüp beni darp etmişlerdir. Ben kimseyi darp etmedim.” diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi.

Son sözü sorulan sanık, “Karşı taraf danışıklı olarak beyanda bulunmuştur ancak buna rağmen mağdur benden şikayetçi olmamıştır.” dedi.



4 suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz’ı, “hakaret”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama” ve “halk arasında korku veya panik oluşturacak şekilde tehdit” suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
 

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Zebani
8.11.2022 10:45
Bunların gücü sadece kadına yeter!  
 
FARK VAR
8.11.2022 10:29
İstinaf bozar. Neden uzun görüntü yok. Yere düşse bile kendi kendine düşmüştür, hikaye  
 
Kml sky
8.11.2022 10:29
Şaşırdım, pandemide maske cezalarını iptal yetmişlerdi. Hayret bunu iptal etmediler. Buda adamın şansı. Silahla yaralayanların denetimli gönderildiği günümüzde. Adam sadece bıçak göstermiş.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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