Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sabah lokantaya gelen bir personel, tabelada bulunan Türk bayrağını bıçakla kesilmiş halde buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünden elinde bıçakla yürüyen bir şahsı fark etti.

Polis ekipleri ihbar üzerine işyerine geldi ve şüpheli şahsın S.Ö. olduğunu tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olaydan önce içki içtiğini ve sakinleştirici ilaç kullandığını söyleyen S.Ö., tartıştığı kişiyle olası bir kavga anında elini sarabilmek için bayraktan bir parça kestiğini iletti. Şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede 'bayrağa hakaret' suçundan tutuklandı.