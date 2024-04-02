Bıçakla yaralanınca tramvay durağına sığındı, saldırganları güvenlik görevlisi engelledi

Olay, akşam saatlerinde Kent Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada K.Ş. kolundan ve bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç, yakındaki Yenicuma tramvay durağına sığındı.

Saldırgan grup, K.Ş.'yi tramvay durağında da kovaladı. Araya girmek isteyen güvenlik görevlisini taşlayarak engellediler. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, taşlanan güvenlik görevlisinin yaralanmadığı belirlendi. Polis ekipleri gelmeden önce kaçan şüpheliler için çalışma başlatıldı. Kavgada kullanılan bıçak da olay yerinde bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.