Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in tarikatlardan tehdit aldığı ortaya çıktı "Dükkanıma gelip ortalığı karıştırıyorlar."

Bugün gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in, daha önce tarikat üyeleri tarafından tehdit edildiğini belirttiği bir video ortaya çıktı. Pişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımda "Tarikatların hepsine sapık demiyorum ama tarikatlar hurafelerle doludur. Tarikatlar bir yorumdur. Kuran'ın parçası değildir. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, edebimizle söylüyoruz. Biz yüce Allah ile geldik onunla gideriz. Dükkanıma gelip ortalığı karıştırıyorlar." şeklindeki açıklaması gündem oldu