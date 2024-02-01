Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürürsünüz

Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürürsünüz
‘Ramazan hoca’ adıyla bilinen Ramazan Pişkin’in Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandığı sırada ablasının kameralara tepki gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, dün İstanbul'da çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı aranıyor. Pişkin'in cenazesi bugün Diyarbakır'da kardeşinin yanına gömüldü.

Kameralara sinirlenen acılı abla, “Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz” sözlerini kullandı.

Pişkin, iki hafta önce sosyal medyada yayınladığı bir videoda, tarikatlarla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

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Pişkin, kendisine yönelik baskı ve tehditler olduğunu, tarikatların bidat ve hurafe dolu olduğunu, kendisini rahatsız eden cahillere hesap soracağını söylemişti.

Ablası, gazetecilerin kameralarını görünce sinirlendi ve “Sizin yüzünüzden öldürüldü. Siz de aynı şekilde ölün” diye bağırdı.

Diyarbakır'da toprağa verilen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin'in katili aranırken, Pişkin'in hayatına mal olan videonun ortaya çıkması şok etti.

Pişkin, iki hafta önce sosyal medyada yayınladığı videoda, tarikatları eleştirmiş ve kendisini rahatsız edenlere kıyamet gününde hesap soracağını söylemişti.

Diyarbakır'ın Ulu Cami'sinde dini sohbetler veren 'Filozof Ramazan hoca' sosyal medyada da ünlüydü.

Ramazan Pişkin, küçüklüğünden beri dini konulara meraklıydı. Kendi çabasıyla öğrendiği bilgileri Diyarbakır'ın en büyük camisi olan Ulu Cami'de insanlara aktarıyordu. Bu yüzden 'Filozof Ramazan hoca' lakabıyla tanınıyordu. Pişkin, aynı zamanda sosyal medyada da aktifti. Kendi hesaplarından yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçisi vardı.

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