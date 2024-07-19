Biden bu sefer de karısını karıştırdı. Başka kadını öperken eşi son anda müdahale etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın son görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Videoda, Biden'in mavi takım elbiseli bir kadınla sohbet ettiği ve ardından onu öpecek gibi davrandığı anlar yer aldı.

Ancak tam bu sırada First Lady Jill Biden, araya girerek eşini uyardı. Bu ani müdahale, Başkan Biden'ın şaşkınlığını yüzüne yansıdığı anlar olarak kameralara yansıdı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmediği belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere yoğun ilgi göstererek çeşitli yorumlarda bulundu.

Birçok kullanıcı, olayın detaylarını tartışarak platformlarda konuya dair görüşlerini paylaştı.