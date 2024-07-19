Biden bu sefer de karısını karıştırdı. Başka kadını öperken eşi son anda müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biden bu sefer de karısını karıştırdı. Başka kadını öperken eşi son anda müdahale etti

Joe Biden'ın, eşi Jill Biden'i zannettiği bir kadını öpmek üzereyken First Lady'nin araya girerek uyardığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın son görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Videoda, Biden'in mavi takım elbiseli bir kadınla sohbet ettiği ve ardından onu öpecek gibi davrandığı anlar yer aldı.

Ancak tam bu sırada First Lady Jill Biden, araya girerek eşini uyardı. Bu ani müdahale, Başkan Biden'ın şaşkınlığını yüzüne yansıdığı anlar olarak kameralara yansıdı.

5.png

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmediği belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere yoğun ilgi göstererek çeşitli yorumlarda bulundu.

Birçok kullanıcı, olayın detaylarını tartışarak platformlarda konuya dair görüşlerini paylaştı.

Son Haberler
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var Gündem
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı Magazin
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi
Arda Güler dördünü birden kovdu Spor
Arda Güler dördünü birden kovdu
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gündem
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu Ekonomi
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
İngiltere’de 6 milyon risk altında Dünya
İngiltere’de 6 milyon risk altında