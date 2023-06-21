Biden hedefe koyduğu devlet başkanına diktatör dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da Demokrat Parti bağışçılarıyla birlikte muhabirlerin de katıldığı bir resepsiyonda konuştu. Biden, Çinli mevkidaşı Şi için ‘diktatör’ dedi.

Biden, Çin ile yaşanan casus balon konusuyla ilgili yaptığı konuşmasında, "Diktatörler için ne olduğunu bilmemeleri çok utanç verici, balon düşürüldüğünde Şi çok utandı ve balonun orada olduğunu bile inkar etti" ifadelerini kullandı.

Bu konuşma karşısında ise Çin tarafı Biden’a cevap verdi. Çin diplomatik sözcüsü Mao Ning konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amerikan Başkanı tarafından yapılan bu açıklama gerçekten saçma, çok sorumsuzca ve gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bu açıklamalar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in , bir Amerikalı diplomatın yaklaşık beş yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği iki günlük Pekin ziyaretinin ardından geldi. Blinken’in Şi Jinping ile görüşmesi, derin anlaşmazlıkların devam etmesine rağmen, aylarca süren gerginliğin ardından her iki ülke tarafından bir başarı olarak kabul edilmişti.