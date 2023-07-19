Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u Beyaz Saray’da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u Beyaz Saray’da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşme öncesi açıklama yapan Biden, “İsrail'e olan sevgimin köklü ve uzun süreli olduğunu biliyorsunuz ve sık sık söylediğim gibi, İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık” dedi.

ABD ve İsrail’in Orta Doğu'ya daha fazla istikrar getirmek için çalıştığını ifade eden Biden, “Çok çalışmamız gerekiyor, yapacak daha çok işimiz var ama ilerleme de var. Geçen yıl Araplar ve İsrailliler arasında son on yılın en büyük anlaşmasını gerçekleştirdik ve İsrail ile Lübnan arasında insanların asla olamayacağını düşündüğü deniz sınırı anlaşmazlığını çözdük” dedi.

Biden’ın her zaman İsrail’in ve İsrail halkının yanında olduğunu ifade eden Herzog ise, Biden’a Orta Doğu’da İsrail’in entegrasyonu ve Arap devletleri ile barış çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İsrail’deki tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolara değinen Herzog, “Bu hararetli bir tartışma ama aynı zamanda bir erdem ve İsrail demokrasisinin büyüklüğüne bir övgü. İsrail demokrasisi sağlam, güçlü ve dayanıklıdır” dedi.

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