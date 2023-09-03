Biden kasırganın vurduğu Florida'yı ziyaret etti

Idalia Kasırgası'nın vurduğu Florida eyaletini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, kimsenin iklim krizinin etkisini inkar edemeyeceğini söyledi. Biden, Florida'ya destek sözü verdi.

KAYNAK: İHA
Biden kasırganın vurduğu Florida'yı ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Idalia Kasırgası'ndan etkilenen Florida eyaletini ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Biden yaptığı açıklamada iklim krizinin olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Kimse, en azından akıllı olanlar, iklim krizinin etkisini inkar edemez. Bunu anlamak için ülkenize ve dünyaya bir bakın" diyen Biden, "Seller, yoğun kuraklık, aşırı sıcaklıklar, daha önce görmediğimiz ciddi hasarlara yol açan ölümcül orman yangınları!" ifadelerini kullandı. "Bugün Florida halkına ve Güneydoğu'daki insanlara açık bir mesaj iletmek için buradayım" diyen Biden, "Valinize de söylediğim gibi, eyaletinizin ihtiyacı olan bir şey varsa, bu iş bitene dek her türlü desteği seferber etmeye hazırım" şeklinde konuştu. İklim değişikliği kaynaklı krizlerin giderek daha fazla Amerikalıyı etkilediğinin ve her Amerikalının Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA) daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını çizen Biden, "Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni, Demokratları ve Cumhuriyetçileri, acil krizlerle başa çıkmak için gerekli fonları seferber etme ve Amerika halkının emniyeti ve güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhütlerimizi yerine getirmeye çağırıyorum" dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis'in kendisi ile görüşmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramadığını belirten Biden, DeSantis'in farklı sebeplerinin olabileceğini ifade etti. Biden, DeSantis'in FEMA ile işbirliği içinde kendisinin Florida ziyaretini organize etmeye yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

ZİYARET KRİZİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz Çarşamba günü Florida'nın Big Bend bölgesinden karaya çıkan Idalia Kasırgası, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada hasar gören bölgeye giderek Florida Valisi Ron DeSantis ile görüşeceğini duyurmuştu. Florida Valiliği ise DeSantis'in böyle bir planının olmadığını duyurarak, "gerekli güvenlik hazırlıklarının devam eden kurtarma çabalarını sekteye uğratabileceğini" gerekçe göstermişti.

aw021846-03.jpg

aw021846-02-001.jpg

aw021846-01-001.jpg

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Juan Mata Japonya'ya transfer oldu Spor
Juan Mata Japonya'ya transfer oldu
Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı Magazin
Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı
Adana'da kesilmek üzere 12 eşek ele geçirildi Güncel
Adana'da kesilmek üzere 12 eşek ele geçirildi
Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA hakkında flaş iddia.MİT ve Emniyet bilgi veriyor TÜGVA takip ettiriyor Siyaset
Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA hakkında flaş iddia.MİT ve Emniyet bilgi veriyor TÜGVA takip ettiriyor
Zam yerine ikramiye mi verilecek? Emekliler için düşünülen 2 formül ortaya çıktı Memur ve Emekli
Zam yerine ikramiye mi verilecek? Emekliler için düşünülen 2 formül ortaya çıktı
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler Güncel
300 milyon kişi işsiz kalacak. İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih Yazarlar
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih