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Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 virüsünün kökenleri hakkındaki bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak çalışmaların önünü açacak yasa tasarısını imzaladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 05:18
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Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak

Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
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Biden, mart başında ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların oybirliğiyle kabul edilen ve koronavirüsün kökenleriyle ilgili bilgilerin gizliliğini ortadan kaldıracak olan, "COVID-19'un Kökeni Yasası" başlıklı tasarıyı imzaladı.

ABD Başkanının yazılı açıklamasında, "Gelecekteki salgınları daha iyi önleyebilmemize yardımcı olmak için COVID-19'un kökenlerine inmemiz gerekli. Yönetimim, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki potansiyel bağlantılar da dahil, COVID-19'un kökenleriyle ilgili tüm gizli bilgileri incelemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

2021'de istihbarat teşkilatlarını virüsün kökenini araştırmak üzere görevlendirdiğini kaydeden Biden, imzaladığı yasayla birlikte, söz konusu bilgilerin mümkün olduğunca paylaşılmasına da olanak sağlanacağını belirtti.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan muhalefetsiz geçen yasa, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na, "COVID-19 salgını patlak vermeden önce Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen koronavirüs araştırmaları veya diğer ilgili faaliyetleri" araştırmaya yönlendirecek.

Tasarı, Enerji Bakanlığı'nın bir laboratuvar sızıntısının COVID-19 salgınının en olası nedeni olduğunu belirlemesinden kısa bir süre sonra Meclis'ten geçmişti.

ABD'nin özellikle Cumhuriyetçi kanadı, salgının başlamasından bu yana 1 milyondan fazla Amerikalının hayatına mal olan COVID-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığını iddia ederken, hükümet yetkilileri, virüsün bir laboratuvardan yayıldığı veya hayvanlardan bulaştığı konusunda daha temkinli açıklamalarda bulunuyor. (AA)

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