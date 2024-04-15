Taliban'dan İran'a destek açıklaması 'Meşru savunma hakkını kullandı'

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Taliban'dan İran'a destek açıklaması 'Meşru savunma hakkını kullandı'
İran’ın İsrail’e yaptığı füze ve İHA saldırılarının ardından Taliban yönetiminden ilk açıklama geldi. Taliban, İran’ın meşru savunma hakkını kullandığını açıkladı.

İsrail, İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına 1 Nisan tarihinde hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Yapılan saldırının konsolosluk binasına yapıldığını dolayısı ile kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu belirten İran, bu saldırıya karşı bir misilleme yapacağını açıklamıştı.

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13 Nisan tarihinde gece saatlerinde İsrail’e karşı saldırı başlatan İran, İHA ve balistik füzeler ile ilk defa kendi topraklarından doğrudan bir şekilde İsrail’e saldırıda bulunmuş, Orta doğu ülkeleri hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Yapılan saldırılar dünyanın gündemine oturmuş ve başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülke İran’ı kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

TALİBAN DESTEK VERDİ

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban da, İran’ın yaptığı saldırılar sonucunda bir açıklama yayınladı. Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın meşru savunma hakkını kullandığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

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İran, dün gece meşru savunma hakkını kullandı. Geçen ekim ayından bu yana İsrail'in egemen devletlerin hava sahasını ihlal ederek bölgesel güvensizliği yaymayı amaçlayan provokasyonlarla dünyanın dikkatini Gazze'de 33 binden fazla sivilin ölümüne neden olduğu soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştı."

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