Biden’a anket şoku: Trump 5 puan önde

Biden’a anket şoku: Trump 5 puan önde
ABD’de başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 5 puan gerisinde kaldı.

New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen anket, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı.

2020'deki başkanlık seçimlerinde Biden’a oy verenlerin yüzde 83’ü kasımda ikinci kez aynı adayı destekleyebileceklerini, aynı yıl Trump'a oy verenlerin yüzde 97’si de yeniden kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti.

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