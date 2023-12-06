ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak seçimlerde selefi Donald Trump aday olmazsa yarışmayabileceğini söyledi.

Boston'da kampanya bağışçılarıyla br araya gelen Biden, "Trump yarışmazsa aday olur muyum emin değilim" ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın kazanmasına izin veremeyeceklerini kaydederek 2024'te ABD demokrasisinin 2020 seçimlerinden daha büyük risk altında olacağını belirtti. Trump ve ekibinin demokrasiyi yok etmeye kararlı olduğunu öne süren Biden, "Bunu gizlemiyor bile" diye konuştu.

ABD'nin en yaşlı Başkanı olan 81 yaşındaki Biden, sık sık gaflarıyla dikkat çekiyor ve son dönemde anketlerde hızla geriliyor.