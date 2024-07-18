Biden’dan Elon Musk’a suçlama

Biden, hastalığı nedeniyle kendini kötü hissettiğini vurgulayarak, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

Biden ayrıca, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "

(Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak, suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı ilk kez açıkça desteklemişti.

Wall Street Journal gazetesinin dünkü haberine göre, Musk'ın Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.