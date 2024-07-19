Trump şakası başına dert açtı. Elon Musk devreye girdi

28 yaşındaki Alman komedyen Sebastian Hotz, eski ABD başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini destekler gibi görünen sosyal medya paylaşımları nedeniyle ciddi eleştiriler aldı. El Hotzo adıyla bilinen Hotz, bu paylaşımlarının ardından hem Trump destekçileriyle hem de Elon Musk ile karşı karşıya kaldı.

Hotz, Trump'ın ölümden kıl payı kurtulmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Maalesef son otobüs kaçtı” ifadelerini kullandı ve faşistlerin ölmesini olumlu karşılayan açıklamalarda bulundu. Hotz'un bu paylaşımları, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te büyük yankı uyandırdı ve ciddi tepkilere neden oldu.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Hotz’un paylaşımlarının ardından internet kullanıcıları öfkelenirken, Almanya Parlamentosu'nun başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki, Hotz hakkında cezai soruşturma açılması çağrısında bulundu. Bu gelişmeler üzerine Berlin merkezli kamu yayıncısı RBB, Hotz’un ortak sunuculuğunu yaptığı “Theoretisch Cool” adlı radyo programındaki görevine son verdi. RBB program direktörü Katrin Günther, Hotz’un açıklamalarının RBB’nin değerleriyle uyuşmadığını belirtti.

Hotz, işini kaybetmesini X’te duyururken meydan okuyan bir tavır sergileyerek, "Ben Almanya'nın en küstah işsiziyim" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK İLE TARTIŞMA

Tartışmalar, aşırı sağ ile yakın bağları olduğu bilinen Alman YouTuber Naomi Seibt'in, Hotz'u Musk'ın ölümünü dilemekle suçlamasıyla daha da alevlendi. Hotz, Mayıs 2022'de Musk’ın gizemli bir şekilde ölümü tahmin eden bir tweet’ine duyduğu coşkuyu dile getirmişti. Musk, Seibt'in videosuna atıfta bulunarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a harekete geçmesi için çağrıda bulundu ve Hotz’un Alman hükümetinden para aldığını iddia etti.

Hotz, Musk'ın paylaşımına Instagram'da yanıt vererek, "Bir düşünün: Dünyanın en zengin adamı sizin aptalca bir tweetiniz yüzünden şansölyeyi etiketliyor ancak anneniz bugün bulaşıkları yıkamanız gerektiğini söylüyor" dedi.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Almanya'nın ulusal kamu yayıncısı ARD, Hotz'un planlanan etkinliğini “güncel gelişmeler nedeniyle” iptal ettiğini duyurdu. Bu olaylar, Hotz’un kariyerini ciddi şekilde etkiledi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.