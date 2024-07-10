Biden'dan Ukrayna için 'tarihi' önemde destek açıklaması

Biden, NATO'nun bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayarak, müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki saldırgan politikalarına da değinen Biden, Ukrayna'nın Putin'i durduracağını ve NATO'nun desteğiyle bu mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Biden, Rusya'nın savaşı nedeniyle çok sayıda ölüm ve yaralanma yaşandığını vurgulayarak, Rusya'dan birçok genç insanın ülkelerini terk ettiğini söyledi.

Ayrıca, Biden törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim ederek, Stoltenberg'in NATO'nun liderliği sırasında ittifakın güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

