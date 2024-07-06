Cübbeli Ahmet'ten ilginç iddia: 'Kelek karpuz seçmemek için ayet okunmalı'

Dini çevrelerde etkili olan ve sık sık dini konularda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet, son olarak kelek karpuz seçerken ayet okunması gerektiğini iddia etti. Ahmet'in bu açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cübbeli Ahmet'in sözleri, bir video yayınında geçti. "Tabi siz bu ayetleri bilmediğiniz için kabahati karpuzcuda buluyorsunuz." ifadeleriyle kelek karpuz seçme sürecinde ayet okumanın önemine vurgu yaptı. Bu açıklama, hem dinî çevrelerden destek görürken hem de eleştirilere maruz kaldı.