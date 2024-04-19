Bikinili pozlar veren ünlü oyuncunun dövme detayı dikkat çekti

Ramo ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Özkan, son olarak Ne Gemiler Yaktım adlı diziyle izleyici karşısına geçmişti.

Oynadığı dizilerden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Devrim Özkan, Galatasaray'da oynayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşamış ve çift ani bir şekilde ayrılmıştı.

Şimdilerde Kerem Bürsin’le beraber rol alacağı Mavi Mağara dizisi için Antalya'ya giden Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Özkan paylaşımına “work and travel” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Devrim Özkan'a sosyal medyada; 'Dövmeni mi sildirdin?' gibi yorumlar da yapıldı. Galatasaraylı olan Özkan'ın kolunda aslan dövmesi vardı.