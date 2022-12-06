Bilal ve Sümeyye Erdoğan'ın kafesinde çaya yüzde 38 salataya yüzde 66 zam

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin, “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin’in haberine göre, Erdoğan’ın çocukları da İstanbul Havalimanı’nda bulunan restoranlarındaki ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına gitti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran-Ekim 2022 döneminde enflasyon artışı yüzde 16 oldu. ENAG verilerine göre ise aynı dönemde enflasyon yüzde 36 artış kaydetmişti. Çay Saati’nin yaptığı zamlar her iki verinin de iki kata yakın üzerinde gerçekleşti.

Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ortakları olduğu Çay Saati isimli markanın İstanbul Havalimanı iç hatlarda bulunan şubesinde mayıs ayında 39 TL’ye satılan peynirli salatanın fiyatına yüzde 66 zam yapıldı. Ürünün güncel satış fiyatı 65 TL’ye ulaştı. Çaydaki fiyat artışı ise yüzde 38 oldu. İnce belli bardaktaki çayın fiyatı 15.75 TL’den 21 TL’ye çıktı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu ve 2009 yılında kurulan “Doruk Izgara” isimli şirket, İstanbul Fatih’te 2021’de merkez şube olarak ilk Çay Saati markasını açmıştı. Fevzipaşa’da bulunan Çay Saati isimli işletmede geleneksel Türk kahvesinin mayıs ayında 29.75 TL olan fiyatı yüzde 41 zamla 42 TL’ye çıktı. Teneke kutu kola ise mayıs ayı sonunda 39 TL’ye satılıyordu. Bu ürüne de yüzde 35.89 zam geldi ve güncel fiyatı 53 TL oldu.