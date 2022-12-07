Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezinde Türkiye ve Malezya'dan öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, burada yeni başbakan Enver İbrahim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.



BAŞBAKAN’DAN İKİ ÜLKE İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEMENNİSİ

Yenicaggazetesi.com.tr’nin yerel basından aktardığına göre, Erdoğan için “İş insanı olan Bilal, Türkiye cumhurbaşkanının ikinci oğludur.” denildi.

Başbakan İbrahim, sosyal medya hesaplarından ziyaretten fotoğraflar paylaşarak, “İnşallah iki ülke Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkiler güçlenerek devam ediyor.” notunu düştü.



Paylaşıma bazı kullanıcılar “Bilal Erdoğan devlet başkanı gibi Malezya başbakanıyla görüştü” yorumunu yaptı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TEBRİK EDENLER ARASINDAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda başbakan seçilen İbrahim’i tebrik eden ilk isimler arasında yer almış, zafer konuşması yapan İbrahim, konuşmasını yarıda keserek Erdoğan’ın telefonunu hoparlöre alarak cevap vermişti. O görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Enver İbrahim'i, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etmiş, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.







BİLAL ERDOĞAN MALEZYALI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU, BÜYÜKELÇİ DE HAZIR BULUNDU

Öte yandan AA’nın haberine göre, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Malezya Ulusal Gençlik Konseyi tarafından organize edilen "Yeni Konjonktürde Asya-Pasifik Ülkeleri ve Malezya Gençliği" konulu program Bilal Erdoğan ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in katılımıyla YEE binasında gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan öğrenci buluşması, programı organize eden kuruluşlardan ICYF Başkanı Taha Ayhan ve diğer yetkililerinin konuşmalarıyla devam etti.



Konuşmaların ardından sahneye davet edilen Bilal Erdoğan, Türkiye-Malezya ilişkilerine ve YEE'nin dünya genelindeki faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunduktan sonra salondaki katılımcılarla sohbet etti.







MALAY ÖĞRENCİLERDEN ERDOĞAN’A İLGİ

Bilal Erdoğan, özellikle Malay öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda katılımcıların sorularını yanıtladı ve iki ülke arasındaki iletişimin bu tür etkinlik ve buluşmalarla daha da ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.



ICYF, Malezya Ulusal Gençlik Konseyi ve YEE yetkilileri, programın ardından Bilal Erdoğan'a hediye takdim ederken, öğrenciler de kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Programın ardından misafirlere ikramda bulunuldu.



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