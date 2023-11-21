Bildikleri Rakkas şarkısıyla oynarken birden son dönem Bellydancing çalınca omuzları düşen amcalar

Katıldığı bir düğünde bildikleri şarkısı olan Rakkas ile oynarken birden son dönem şarkılarında Bellydancing çalınca omuzları düşen amcaların videosu sosyal medyada gündem oldu
22 Kasım 2023 Çarşamba
Katıldığı bir düğünde bildikleri şarkısı olan Rakkas ile oynarken birden son dönem şarkılarında Bellydancing çalınca omuzları düşen amcaların videosu sosyal medyada gündem oldu
Katıldığı bir düğünde bildikleri şarkısı olan Rakkas ile oynarken birden son dönem şarkılarında Bellydancing çalınca omuzları düşen amcaların videosu sosyal medyada gündem oldu