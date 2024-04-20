Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerine İYİ Parti damgası

Serhat Kaya / Bilecik / YENİÇAĞ

31 Mart günü yapılan yerel yönetimler seçimleri sonrası 22 üyesi bulunan Bilecik İl Genel meclisinde CHP 10, Ak Parti 8, MHP ve İYİ Parti ise 2’şer sandalyeye sahip oldular. Bugün toplanan ve 2 yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclis Başkanını seçen Bilecik İl genel meclisinde AK Parti Merkez İl Genel meclis Üyesi Ramazan Kurtulmuş’u, CHP ise yine Merkez İl Genel Meclis Üyesi olan İsmail Hakkı Elmas’ı aday gösterdi.

Gizli oy yöntemi ile yapılan seçimler sonucu 22 üyenin 11’nin oyunu alan AK Parti adayı Ramazan Kurtulmuş 2 yıl süre ile İl Genel Meclis Başkanı seçilirken CHP’nin adayı İsmail Hakkı Elmas 10 oy aldı. 1 oy ise boş çıktı.

İL GENEL MECLİSİNDE YAPILAN SEÇİMLERE İYİ PARTİ DAMGA VURDU

Ardından yapılan Meclis 1. Ve 2. Başkanvekili seçimleri ile Encümen Üyeliği seçimlerine ise mecliste 2 üyesi bulunan İYİ Parti Damga vurdu. Meclis 1. Başkanvekilliği için İYİ Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur’u aday gösterirken, CHP Bozüyük İl genel Meclis Üyesi Nurcan Özçakır’ı aday gösterdi. Ak Parti ve MHP grupları ise aday göstermediler. Yapılan gizli oylama sonucu 22 üyenin 12’sinin oyunu alan İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur 2 yıllığına İl Genel Meclisinin 1. Başkanvekili seçildi.

DAİMİ ENCÜMENE İYİ PARTİDEN 2 ÜYE

Başkanvekilliği seçiminin ardından yine gizli oy ile yapılan İl Daimi Encümenliği seçiminde ise MHP grubundan İsmail Yağar ile birlikte İYİ Parti grubundan Orhan Uğur ve Ömer Çoban aday gösterildiler. Ak Partinin aday göstermediği daimi Encümenlik için CHP ise Ekrem Yunak, Naci Öney ve Serdar Yavuz’u aday gösterdi.

Yapılan seçim sonrası 12’şer oy alan MHP adayı İsmail Yağar ile birlikte İYİ partinin adayları Orhan Uğur ve Ömer Çoban 2 yıllığına İl Daimi Encümeni olarak seçilmiş oldular.

CHP BİLECİK İL BAŞKANI ÖZDEMİR: “HALKIN TEVECCÜHÜ BURADA YERİNİ BULMAMIŞ OLDU”

Yapılan seçimlerin ardından Bilecik İl Genel Meclisinde en çok üyeye sahip CHP’nin İl Başkanı Ali Özdemir söz alarak bir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir konuşmasında şunları söyledi:

“İl Genel Meclisinin değerli üyeleri yerel parlamentoyu oluşturmuş bulunuyorsunuz. 5 yıl boyunca hep birlikte, uyum içerisinde, Bilecik menfaatlerinde fevkalade bir çalışma yapacağınızdan hiçbir endişe ve kaygı taşımıyoruz. Birinci öncelikle meclisin oluşumuna baktığımızda herkesin yeterli nitelikte ve nicelikte olduğunu görüyorum ve hepinizi yürekten kutluyorum. Ancak şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Halk bir oylama yaptı 31 Mart’ta, oylamanın neticesinde meclis çoğunluğunu bize vermiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk partisine vermiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisinin burada temsil edilememesi de bizim için büyük bir üzücü bir olay oldu. Halkın teveccühü burada yerini bulmamış oldu. Bu yüzden de üzgünlüğümü kırgınlığımı da belirtmek istiyorum. Keşke herkes serbest olsaydı, herkes hür olsaydı ve halkın tecellisi bu mecliste de tecelli etmiş olsaydı çok daha fevkalade, çok daha güzel bir çalışma içerisinde olurduk. Yine de söylüyorum, bize muhalefet görevini verdiniz. Biz muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bilecik menfaatlerinde ne yapılması gerekiyorsa, Bilecik için en güzel neyse o konuda sizlerle hemfikir içerisinde, uyum içerisinde bu süreci götüreceğiz. Hepinize başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”