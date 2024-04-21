İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan dikkat çeken çıkış. 'Genel başkanın etrafında toplanılarak siyaset yapılmıyor'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın, Beşiktaş'taki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de delegelerle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın, başka partileri bırakarak her türlü zorluğu göze alıp bir araya geldiklerini hatırlatarak, kongreyi ilk turda kazanacaklarını söyledi.

“PARTİDEN KÜSÜP GİDEN DAVA ARKADAŞLARIM 1,5 AY İÇİNDE TEKRAR PARTİYE DÖNECEK”

Aydın, partiyi merkez partisi haline dönüştüreceklerini belirterek, dışarıda kalan, küsüp giden, bir kenara çekilen bütün dava arkadaşlarının 1,5 ay içinde tekrar partiye döneceğini İYİ Parti bünyesinde daha da çok çoğalarak bir araya geleceklerini söyledi.

“GENÇLİK KOLLARI YOK OLDU”

Aydın, partinin dirilişi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, İYİ Parti’nin İlk kuruluş döneminde, gençlik kollarının ilk varlığında, kalabalıktan binanın içine girilemediğini, şimdi ise gençlik kollarının yok olduğunu, parti kadın hareketinin kadınları sadece kendi alanları içerisinde çalıştırmak olmadığını ifade etti.

Partinin çoğalması için bütün alanlarda görev verecekleri kadınlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Aydın, partide şu anda 4 kadın milletvekillerinin olduğunu geri kalanlarının hepsinin erkek olduğunu söyledi.

“GENÇLİK YAPILANMASINI GENİŞLETECEĞİM"

Aydın, yaş ortalaması da en fazla olan parti olduklarını belirterek, “Gerçekleri görmezseniz geleceği planlayamazsınız. Gençliğe dair olan yapılanmayı müthiş derecede genişleteceğim” ifadelerini kullandı.

“BİR AKSAKLIK OLURSA KENDİ OĞLUM BİLE OLSA DEĞİŞİRİM”

Aydın, kadınların, gençlerin ve parti teşkilatının, genel başkana bağlı olduğunu ve bir insanın bu kadar şeyi yönetemeyeceğini ifade ederek, sadece genel başkanı tanıyarak, onun etrafında toplanarak siyaset yapılmadığını, görev alan bütün arkadaşlarının, kendilerine verdikleri görev alanı içerisinde kendi görevlerini yapacaklarını, eğer bir aksaklık olursa bir aylık süreden sonra kendi oğlu bile olsa görevini değişeceğini ifade etti.

Hedeflerinin 1 milyon üye sayısı olduğunu ifade eden Aydın, "Cenabıallah nasip edecek biz bu kongreyi ilk turda kazanacağız. Bu partinin sahipleri, orada oy kullanacak olan üst kurul delegelerimizdir. 5 milyon 100 bin kişiyi onlar temsil ediyor. Başka bir yerden düşünmeye ve yardım etmeye gerek yok. Onlar gereğini yaparlar, herkesin de hakkını verirler sandıkta. Cumartesi bunu hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yüzde 50 barajının üstünde bir gücü yakaladıklarını belirten Aydın, “Büyük il statüsünde olan bütün yerlerde yüzde 50'nin üstündeyiz. İzmir'de yüzde 95 oldu. Yanımızda olmayan bir tane yok, hepsiyle beraberiz” ifadelerini kullandı.