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Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi

Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:49
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Bilecik Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti yağış azlığı nedeniyle sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi

Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
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Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi düştü.

Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Gölette, kıyıdan itibaren çekilmenin en yoğun gözlendiği noktalar dron ile görüntülendi.

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Polat Alemdar
27.12.2022 15:27
Ben Bilecik'de yaşıyorum. Çekilme olsa bile haberdeki miktarı nasıl ve neye göre yazdınız anlayamadım. Siz 40 metrenin ne olduğunu bilmiyorsunuz kanaatindeyim.  
 
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