17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk Barajı'ndaki sular çekildi balıkçılar fark etti

Atatürk Barajı'ndaki sular çekildi balıkçılar fark etti

Atatürk Barajı'nda sular 20 metre çekilince sahildeki mezarlar ortaya çıktı. Balıkçıların ihbarı üzerine müze yetkilileri bölgeye geldi. Yapılan incelemede, Roma Dönemi'ne ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:41
Takip Et

Adıyamanlı balıkçılar fark etti yetkililer alana koştu. Atatürk Barajı'nın suları çekilince ortaya çıktı

Atatürk Barajı'ndaki sular çekildi balıkçılar fark etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Adıyaman Atatürk Barajı Samsat ilçesi sahil şeridine yakın bölgede, baraj seviyesi yaklaşık 20 metre kadar düştü. Suların çekilmesiyle baraj sahilindeki mezarlar ortaya çıktı. 

Alandaki tarihi yapıları fark eden balıkçılar, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip, balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu. 

Yapılan incelemede; Roma Dönemi'ne ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu. Aynı alana yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepede ise Roma Dönemi'ne ait kaya mezarı bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarıyla bölgede inceleme yaptıklarını kaydederek, “Balıkçıların yapmış olduğu ihbar sonucu Samsat ilçesi sınırları içinde bulunan alana geldik. Su seviyesinin düşmesi sonucu baraj sularının çekilmesiyle beraber bu nekropol alanı ve yerleşim alanı ortaya çıkmış. Bu alanda özellikle Roma Dönemi'ne ait mezarlar tespit edildi ve ayrıca daha önceki dönemlere ait yani Neolitik Dönem'e ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik. Yine hemen arka kısımda ise farklı tipte mezarlar tespit ettik” dedi.

Balıkçı Mehmet Laçin ise, balık avlarken fark ettikleri tarihi yeri görür görmez Müze Müdürlüğüne bilgi verdiklerini söyledi. Tespit edilen alanın 'sit alanı' olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna rapor sunulacağı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
4
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
6
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.