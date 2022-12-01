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Sular çekilince cami gün yüzüne çıktı

Hindistan'da iklim krizi su seviyelerinin düşmesine ve nehir yataklarının kurumasına  neden oldu. Sular çekilince cami, eski savaş gemileri, antik bir şehir ve insan kalıntıları  ortaya çıktı. Camiyi görenlerin en büyük arzusunun içinde namaz kılmak.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:45
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Hindistan'da sular çekilince cami gün yüzüne çıktı

Sular çekilince cami gün yüzüne çıktı
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Ülkenin Nawada Bölgesi'ndeki Behar'da 34 yıl önce, bir barajın inşaası sırasında su altında kalan Noori Cami suların çekilmesiyle tekrar su üstüne çıktı. 
Yıllar sonra camiyi tekrar gören bölge sakinleri mutluluklarını tarif edecek kelimeler bulmakta zorlandıklarını belirttiler. 

Caminin eski ihtişamıyla dimdik ayakta kalmasının mucize olarak değerlendiren bölge sakinleri "30 yıldan uzun süre sular altında kalan camimiz sanki hiç su altında kalmamış gibi dimdik ayakta duruyor. En kısa sürede oraya gidip namazımızı kılacağız. Tekrar sular altında kaldığında torunlarımıza anlatacak bir anımız olacak" dediler.

Bu yılın Eylül ayı başlarında, yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle suların çekildiğini rehberlerinden dinlediklerini belirten turistler "Bu olayı anlattıklarında hemen tur düzenlenmesi için talepte bulunduk. Rehberimiz de istediğimizi yerine getirdi. 34 yıl sonra bu camiyi görmenin mutluluğunu yaşadık" dediler.

Eyalet başkenti Patna'ya yaklaşık beş saatlik sürüş mesafesindeki Phulwaria Baraj alanına gelen turistler, "Bir kez de cami tekrar sular altında kaldığında gelip görmek istiyoruz" yorumunu yaptılar.

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