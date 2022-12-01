Sular çekilince cami gün yüzüne çıktı

Ülkenin Nawada Bölgesi'ndeki Behar'da 34 yıl önce, bir barajın inşaası sırasında su altında kalan Noori Cami suların çekilmesiyle tekrar su üstüne çıktı.

Yıllar sonra camiyi tekrar gören bölge sakinleri mutluluklarını tarif edecek kelimeler bulmakta zorlandıklarını belirttiler.

Caminin eski ihtişamıyla dimdik ayakta kalmasının mucize olarak değerlendiren bölge sakinleri "30 yıldan uzun süre sular altında kalan camimiz sanki hiç su altında kalmamış gibi dimdik ayakta duruyor. En kısa sürede oraya gidip namazımızı kılacağız. Tekrar sular altında kaldığında torunlarımıza anlatacak bir anımız olacak" dediler.

Bu yılın Eylül ayı başlarında, yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle suların çekildiğini rehberlerinden dinlediklerini belirten turistler "Bu olayı anlattıklarında hemen tur düzenlenmesi için talepte bulunduk. Rehberimiz de istediğimizi yerine getirdi. 34 yıl sonra bu camiyi görmenin mutluluğunu yaşadık" dediler.

Eyalet başkenti Patna'ya yaklaşık beş saatlik sürüş mesafesindeki Phulwaria Baraj alanına gelen turistler, "Bir kez de cami tekrar sular altında kaldığında gelip görmek istiyoruz" yorumunu yaptılar.