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Bilecik Merkez’de icradan satılık depo

T.C. Bilecik İcra Dairesi tarafından Bilecik Merkez'de depo icradan satılacak.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:47
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Bilecik Merkez’de icradan satılık depo

Bilecik Merkez’de icradan satılık depo
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bilecik İli,Merkez İlçesi,İstiklal Mahallesi,37 cilt,3657 sayfada kayıtlı,887 ada 4 parsel,1 blok,bodrum kat,1 numaralı bağımsız bölüm,arsa pay/payda:1/51 bağımsız bölüm niteliği depo olan,ana taşınmaz yüz ölçümü:3.681,18dir.Taşınmaz yeri ve mevkisinin özellikleri:Bilecik İli,Merkez ilçesi,Beşiktaş Mahallesi,Şehit Mesut Bilir Caddesi,Nilüfer Sitesi 1. Blok 1 nolu bağımsız bölüm.Taşınmazın bulunduğu bölge şehirleşmenin en dış noktası olup sosyal donatı olarak zengin değildir.Taşınmaza ulaşım için Bilecik Otogarının önünde hastane yokuşu olarak tabir edilen yoldan çıkılarak Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinden 1500 metre ilerlendiği takdirde yapılaşmanın sonu olan Nilüfer sitesinde bulunmaktadır.Söz konusu taşınmazın bulunduğu sitede normal apartman tarzı yapılar bulunduğu gibi villa tarzında yapılarda mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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