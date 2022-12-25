﻿Bilecik SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 50 yaşını geçmemiş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

Çalışanın aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması

Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması

18-50 yaş aralığında olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adres kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi (Sınavı kazanan adaydan istenecektir)

Sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan istenecektir)