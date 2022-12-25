﻿Bilecik SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 50 yaşını geçmemiş olmak
ÖZEL ŞARTLAR
Çalışanın aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması
Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması
18-50 yaş aralığında olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adres kayıt örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi (Sınavı kazanan adaydan istenecektir)
Sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan istenecektir)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.