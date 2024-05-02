Diyanet Başkanı Ali Erbaş’tan Arapça, Audi8, dua savunması! İlkokul çocukları bile inanmadı

Kaynak: Hürriyet
Diyanet Başkanı Ali Erbaş’tan Arapça, Audi8, dua savunması! İlkokul çocukları bile inanmadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hakan’a Arapça tercüman, Audi8, eline dua yazılması olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’ın gündemden düşmüyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bir programda eline bakarak dua okuması çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Irak’ı ziyaret eden Erbaş, basın mensuplarının Arapça sorusuna tercüman kullanarak cevap vermesi ‘Diyanet Başkanı Arapça bilmiyor’ tartışmalarına yol açmıştı.

Son olarak Diyanet Başkanı Erbaş’ın makam aracı gündeme geldi. Lüks bir Audi 8 markalı araçla, tüm programlara katılan Erbaş, eleştirilerin odağı olmuştu.

"ARAPÇA BİLİYORUM"

Erbaş, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozup Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a ‘Arapça, araba ve dua’ ile ilgili açıklama yaptı.

İyi bir eğitim aldığını ve Arapça bildiğini söyleyen Erbaş, diplomatik hassasiyet gereği Irak’ta tercüman kullandığını söyledi.

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"ELİMDE MAKAS VARDI"

Erbaş, sosyal medyada “Dua metnini avucuna yazmış, oradan okuyor” şeklinde paylaşılan görüntüler içinse açılış için orada bulunduğunu ve elindeki makası kamufle etmek istediği için böyle bir görüntünün ortaya çıktığını iddia etti.

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Oysa görüntülere dikkatle bakıldığında Erbaş'ın arkasında yer alan şahıs avucundaki yazılanları görünce gülmemek için kendini zor tutuyor, başını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasına doğru eğiyor.

"AUDİ 8 KİRALIK"

Erbaş, neden lüks bir Audi 8’i makam aracı olarak kullandıkları hakkında ise “Eski araç kullanılamaz haldeydi, bu sebeple kiraladık” ifadelerini kullandı.

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