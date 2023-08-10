Bilecik’te 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bilecik’te tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Bilecik’te 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay, dün gece merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı apartman içinde tartışmaya başlayan 2 grup arasında kavga çıktı. Apartmanın kapısının da kırıldığı kavgada, Ö.E. yanındaki bıçak ile M.U. (34) ve kardeşi M.U.'yu (26) bacaklarından yaraladı.

Daha sonra olay yerinden kaçan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 15 dakika sonra saklandığı yerde yakalandı. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Abi ile kardeşi ağır yaralayan Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine götürüldü.

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