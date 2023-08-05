Bilecik'te çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Onlarca dönüm böyle kül oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan küle döndü.

KAYNAK: AA
Bilecik'te çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Onlarca dönüm böyle kül oldu

Bilecik'in Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesine bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 5 hektar alan kül oldu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal yangın sırasında bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini aktaran Vali Kızılkaya, yangına 25 arazöz, 2 helikopter ve 100'e yakın personel ile müdahale edildiğini ifade etti.

Kızılkaya, "Yangın kontrol altına alındı. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
12 Dev Adam'dan Yeşil Burun Adalarına farklı tarife Spor
12 Dev Adam'dan Yeşil Burun Adalarına farklı tarife
Büyük Birlik Partisi'nden AKP'ye emekli tepkisi Güncel
Büyük Birlik Partisi'nden AKP'ye emekli tepkisi
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı Güncel
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Haryana’da Hindu-Müslüman çatışmalarına karışanların evleri yıkıldı Dünya
Haryana’da Hindu-Müslüman çatışmalarına karışanların evleri yıkıldı
Sultangazi'de iş merkezindeki yangın söndürüldü Güncel
Sultangazi'de iş merkezindeki yangın söndürüldü
Dünya büyücü kaleciyi konuşuyor. Büyü yaptı penaltıyı kurtardı Spor
Dünya büyücü kaleciyi konuşuyor. Büyü yaptı penaltıyı kurtardı
Lübnan Ticaret Bakanı’ndan Kuveyt açıklaması: Yanlış anlaşıldım Dünya
Lübnan Ticaret Bakanı’ndan Kuveyt açıklaması: Yanlış anlaşıldım