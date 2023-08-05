Bilecik'te çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Onlarca dönüm böyle kül oldu

Bilecik'in Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesine bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 5 hektar alan kül oldu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal yangın sırasında bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini aktaran Vali Kızılkaya, yangına 25 arazöz, 2 helikopter ve 100'e yakın personel ile müdahale edildiğini ifade etti.

Kızılkaya, "Yangın kontrol altına alındı. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun" dedi.