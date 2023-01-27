﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor

ANKA'da yer alan haberde, yaşayan Şehir Müzesi’nde bir araya gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan Bilecik’in tarihi ve kültürünü öğrenirken, diğer yandan düzenlenen etkinliklerle keyifli bir tatil dönemi geçiriyor. Bu kapsamda müzede çocuklara yönelik sırasıyla; Tuval Atölyesi ile ‘Gördüm Duydum Biliyorum’, ‘Maskeli Balo’, ‘9 Bin Yıl Öncesine Yolculuk’ ‘Mandala Boyama’ ve ‘Ebru’ etkinlikleri düzenlendi.