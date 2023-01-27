27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor

Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yarıyıl tatili programı kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi’nde ağırlanan çocuklar, bir dizi etkinlikle buluştu. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:49
Takip Et

Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor

Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, yaşayan Şehir Müzesi’nde bir araya gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan Bilecik’in tarihi ve kültürünü öğrenirken, diğer yandan düzenlenen etkinliklerle keyifli bir tatil dönemi geçiriyor. Bu kapsamda müzede çocuklara yönelik  sırasıyla; Tuval Atölyesi ile ‘Gördüm Duydum Biliyorum’, ‘Maskeli Balo’, ‘9 Bin Yıl Öncesine Yolculuk’ ‘Mandala Boyama’ ve ‘Ebru’ etkinlikleri düzenlendi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.