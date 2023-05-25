Bilecik’te feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik’te feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeki 26 ACR 964 plakalı otomobil sürücü Osman Ç.'in sola dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Erkut Can A., idaresindeki 26 SE 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 26 ACR 964 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan ve sıkışan Rojda Ç., yaralandı. Araç içinde sıkışan Rojda Ç., Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

aw898472-01.jpg

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rojda Çetinkaya Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir Dünya
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni Magazin
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni
Kava Biberi nedir yararları nelerdir Şifalı Bitkiler
Kava Biberi nedir yararları nelerdir
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz Spor
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor Kültür Sanat
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı Güncel
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı
Cumhur İttifakı'na iltica eden Sinan Oğan kendisine kızanlara trip attı. Hüzünlü bir müzikle paylaşım yaptı Siyaset
Cumhur İttifakı'na iltica eden Sinan Oğan kendisine kızanlara trip attı. Hüzünlü bir müzikle paylaşım yaptı