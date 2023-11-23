Bilecik'te feci kaza. 5 yaralı

Kaza, Bilecik-Bursa karayolu Pelitözü kavşağında meydana geldi. Pelitözü Mahallesi'nden Yenişehir kavşağına giriş yapan Yusuf S. idaresindeki 16 UF 255 plakalı otomobil ile Yenişehir istikametinden hastane istikametine seyir halindeki Cihan A. yönetimindeki 34 EJ 9398 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yusuf S.'nin aracının ön kısmı 15 metre ileri fırladı. Kazada yaralanan iki sürücü ile Durdu S., Sena A. ve Ozan A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar kullanılmaz hale geldi.