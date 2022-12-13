Minibüs ve otomobil görünmez kazada çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan idaresinde minibüs sürücüsü İsmail K., yolcu durağına gelmeden park halindeki otomobil sol ön kapısına çarptı. O esnada aracına b inmeye çalışan sürücü Serkan T. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.