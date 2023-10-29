Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi

Diyarbakır'da çalıştığı yağ fabrikasında helezon makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden kopan Ahmet Bulut (25), Gaziantep’e sevk edildi. Burada ameliyata alınan Ahmet Bulut’un kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.

KAYNAK: DHA
Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi

Olay, dün Bismil ilçesindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Bulut, elini helezon makinesine kaptırdı. Bulut'un eli bileğinden koptu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bulut, buradan da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan 6 saat sonra ameliyata alınan Bulut'un eli, 4 saatlik operasyonla yeniden yerine dikildi. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

bileginden-kopan-eli-4-saatlik-operasyonla-yerine-dikildi-4536-dhaphoto1.jpg

bileginden-kopan-eli-4-saatlik-operasyonla-yerine-dikildi-4536-dhaphoto2.jpg

bileginden-kopan-eli-4-saatlik-operasyonla-yerine-dikildi-4536-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları Spor
Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları
Rus Büyükelçi, Hamas ziyaretinden dolayı Bakanlığa çağırıldı Dünya
Rus Büyükelçi, Hamas ziyaretinden dolayı Bakanlığa çağırıldı
Maltepe'de 100. yıl için Yüzyılın Kutlaması... Gündem
Maltepe'de 100. yıl için Yüzyılın Kutlaması...
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek Gündem
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi Gündem
Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi
Dzeko mucizesi. Fenerbahçe Pendik'i lige çıktığına pişman etti Spor
Dzeko mucizesi. Fenerbahçe Pendik'i lige çıktığına pişman etti