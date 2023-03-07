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Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor. Bilgisayar oyunundan zirveye yükseldi

Fransa Ligue 1'de Reims fırtınası sürüyor. Teknik Direktör Will Still, oynadığı bilgisayar oyunu sayesinde futbol tutkusunun daha da körüklendiğini vurguladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:56
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Bilgisayar oyunu Will Still'i zirveye taşıdı

Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor. Bilgisayar oyunundan zirveye yükseldi
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Fransa Ligue 1 ekibi Reims sezonun öne çıkan takımlarından birisi olarak öne çıkıyor. 

CEZA ÖDÜYOR
Reims'in çektiği büyük ilginin başlıca sebebi ise 30 yaşındaki teknik direktörü Will Still oldu. 
Ligue 1 ekibi 30 yaşındaki teknik direktörünün UEFA Pro Lisansı olmadığı için her maç federasyona 22 bin Pound ceza ödüyor. 

LİGE DAMGA VURDU
Will Still'in ekibi 18 maçtır yenilmeyerek ligine damga vurdu. 
Ligde 8. sırada yer alan ekip, 26 maç sonunda 9 galibiyet ve 13 beraberlik alırken; sadece 4 kez kaybetti. 

BİLGİSAYAR OYUNU PROFESYONELLİĞE İTTİ

Genç teknik direktör Football Manager sevdası sayesinde teknik direktörlüğe sevgi beslemeye başladı. 
Will Still tutkusu hakkında; "Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager içimde şimdi sahip olduğum şeyi ateşledi." diyor.
Geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenörlük yapan Still, daha önce bu takımda video analisti olarak da çalışmıştı. 

BENFİCA'YA GÖZ KIRPTI
Temmuz 2011'den bu yana antrenörlük yapan ve Preston, VV St. Truiden, Lierse SK, KFCO Beerschot gibi takımlarda görev yapan Still'in Benfica'da bulduğu şansı iyi değerlendirmesinin, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın beş büyük ligindeki genç teknik direktörlerin sayısının her geçen gün artmasıyla sonuçlanması bekleniyor. 

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