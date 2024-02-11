Bilgisayar ve beyaz eşya alabilmek için 133 ton tavuk çaldılar

Gıda konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Küba’da devlete ait televizyon, başkent Havana’daki tesisten bin 660 kutu içinde tavuk çalındığını bildirdi.

Hırsızlık yapmak için gelen 30 kişilik grubun çaldıkları tavukları buzdolabı, dizüstü bilgisayar ve klima satın almak için kullandığı belirtildi.

Küba’da temel gıdaların temininde yaşanan sıkıntıyla mücadele için tavuk gibi ürünler karneye bağlanmıştı.

Hükümetin gıda dağıtımcısı olan COPMAR, çalınan tavuk miktarının orta büyüklükteki bir şehrin bir aylık ihtiyacına karşılık geldiğini açıkladı.

Şüphelilerin, suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri bildirilirken, Kovid-19 salgınının ardından ekonomide zorluklar yaşayan Küba’da suç oranları arttı belirtildi.