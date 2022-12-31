Hangi Ali Koç'a inanacağız: Atılan hakemlerin geri döndürülmesine sessiz kalana mı

Türk futbolu doğru yönetilmiyor. Bunu en başından beri söylüyoruz.

Son başkanlık seçiminden önce futbolun içinden biri gelip başkanlık yapsın diye az yazmadık.

Hatta isim de verdik. Örneğin Mustafa Denizli dedik.

Ama dinletemedik.

Gitti iş adamı Nihat Özdemir. Geldi iş adamı Mehmet Büyükekşi.

Biz sorunları çözemeyeceğini taaa en başından söyledik.

İşte geldiğimiz durum ortada.

Biz hala aynı yerdeyiz.

Ama bakıyoruz kulüpleri yönetenlere; maç skorlarına, hakem hatalarına göre sürekli farklı terane!

Örneğin Ali Koç.

Hep haklı!

Ama hangi Ali Koç haklı!

Sayalım mı?

1-MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE FEÖTCÜ İMASI YAPIP KARŞI ÇIKAN MI?

Mehmet Büyükekşi'nin TFF Başkanı seçimlerine gireceğinin ve seçileceğinin yani atanacağının belli olmasının ardından Ali Koç ve kulübü Fenerbahçe karşı çıkmıştı.

Tarih 7 Haziran 2022. İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması:

"Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmaktadır. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür? FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur? Hal böyleyken TFF Başkanlığı görevine seçilmeniz halinde bu hususun suistimal edilerek size karşı kullanılması durumunda adil, şeffaf ve her kulübe eşit mesafede durma prensiplerini uygulamanız risk altında olmayacak mıdır?

... Açıklamasının bir bölümünde, 'TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir' diyen Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; 'hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması' olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer bu açıklamamıza yanıt verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz."

2-MEHMET BÜYÜKEKŞİ'Yİ ÖVÜP BİR DE PLAKET VEREN Mİ?

Büyükekşi başkan seçildikten sonra siyasete damga vuran "dün dündür, bugün de bugün" sözünun artık futbolda da geçerli olduğunu gördük.

Tarih 25 Haziran 2022.

Ali Koç, federasyon başkanı seçilmesinin ardından Mehmet Büyükekşi'yi öven, yararlı çalışmalar yaptığını belirten açıklamalar yapmıştı. Bir de üstüne plaket verdi.

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olarak diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti, bir de plaket verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi için birlikte hareket ederek çözüm üreteceklerini belirtti ve kulüp başkanlarına teşekkür etti.

3-BİLGİSAYARLI HAKEM SEÇME SİSTEMİNİ GÖRÜP BEĞENEN Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, artık hakem atamalarında bilgisayarlı sisteme yani yapay zekaya geçtiklerini açıklamıştı.

Kulüp başkanlarını da federasyona davet edip, sistemi göstermişti.

Ali Koç da dahil başkanlar pek de neşelenmişti. Sistemi de beğenmişlerdi.

O günün fotoğrafları TFF'nin internet sitesinden bile yayınlanmıştı.

4-BİLGİSAYARLI SİSTEMİ YERİN DİBİNE SOKUP MHK'Yİ ELEŞTİREN Mİ?

Ve dün... Ali Koç basın toplantısında konuştu. Bu kez hedefinde bilgisayarlı hakem atama sistemi yani yapay zeka vardı.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçına, geçen sezonki maçın olaylı hakem triosunun atandığına ve bunun vahim bir hata olduğuna dikkati çeken Koç, "Madem tepki gösterdin, al sana yine aynı hakemler' mi demek isteniyor? 'Yapay zekayla atandı' derseniz kimse inanmaz, en azından biz inanmıyoruz. Özgüç Türkalp diye bir hakem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak atanıyor. Sonra öğreniyoruz ki bu hakem ne testlere katılmış, ne seminerlere katılmış. Mevzuata göre hiçbir maça verilmemesi gerekirken bu atama yapılıyor. 'Yapay zeka' diyebilirsiniz. Yapay zeka bilmiyor ki testlere girip girmediğini. MHK federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor" dedi.

4-'BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ ZATEN FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİRİ DEĞİL' DİYEN Mİ?

Yine dünden... Hedefte hem MHK var, hem Büyükekşi. Şöyle dedi Ali Koç:

"Bırakın istifayı, atanmaması gerekirdi bu MHK'nin zaten en başında işin. Ben söyledim başkana. 'Size birileri bu işi tavsiye ettiyse' diye. Başkan futbolun içinden gelen birisi değil. Dolayısıyla bütün kurulları kendisinin seçmediğini söylemek abesle iştigal olmaz. 'Biri size tavsiye ettiyse kendine fayda sağlamak içindir' dedim, 'fayda için değil.' Hadi diyelim, istifa etti. Ne olacak sonra, yerine kim gelecek? 80 milyonluk ülkede biz adam bulamıyoruz, dürüst ve güvenebileceğimiz. Sağlıklı bir yapıyı oraya oturtacak insanlar bulamıyoruz.

Biz hep diyoruz sahada kazanalım. 4 yabancı hoca, 'biz Türkiye'de çalışmayız çünkü şampiyonluk sahada kazanılmıyor' dedi. Hala iyi oynamanın yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz ne yazık ki. Bu yüzden bizler de sorumluyuz. Kulüpler, yöneticiler bir yere kadar. Ama futbolun Türkiye'deki marka değerinden, futbol ekonomisinin düşmesi vesaire, yayıncı ihalesi düşük olması hepimizin çorbada tuzu var. Bu federasyonun son şansı. Zamanında Nihat Özdemir'e de demiştim. Yanılmışım. Şimdikine de söyledim. Kirli ortamın temizlenmesi için Fenerbahçe olarak üstümüze düşen ne varsa, her ortamda yapacağımız dile getirdik. Ondan farklı davranışımız şu an yok. Alışık olmadığımız davranış içine de girmek istemiyoruz. Gidişat gidişat değil."

Şimdi...

Söyleyin bakalım. Hangi Ali Koç haklı?

Bir de atılan hakemlerin geri döndürülmesine sessiz kalması da var tabi.

Bu sadece Ali Koç'la ilgili de değil aslında. Hemen her kulüp yöneticisi için geçerli.

Hakem hatası lehine yapılırsa, "Prensip kararı. Hakemlerle ilgili konuşmuyoruz!"

Hakem hatası aleyhine yapılırsa, al birini vur ötekine!

Peki ne olacak bu işin sonu.

Ne zaman ki federasyon başkanı ve yönetimleri seçim adı verilen komediyle yani atamayla değil de... Gerçek seçimle yapılacak...

Ne zaman ki futbolun başına futbolun içinden adam gelecek...

Ne zaman ki federasyonun içinde artık demirbaş olarak oturanlar gidecek, işi bilenler gelecek...

Ne zaman ki bu hakemiz diye sahada gezinenler temizlenecek...

Ne zaman ki kulüp yöneticileri senin takımın benim takımım diye kavga etmekten vazgeçecek...

İşte o zaman belki her şey güzel olacak.

Ama böyle giderse...

Daha Ali Koç da diğer başkanlar da çok konuşacak!