Beyin kanseriyle ilgili önemli gelişme

Habertürk’ün haberine göre; Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanserli hücreleri öldürmek için fare beynine yerleştirilebilecek kadar küçük bir kablosuz implant geliştirerek farelerde test ettiği bildirildi. Bu, uzun vadede beyin tümörlü hastaların uzun süreli kanser tedavilerine bitebilir.

Söz konusu implant uzaktan etkinleştiriliyor ve kanser hücrelerini öldürmesini başlatmak için tümöre enjekte edilen nanoparçacıkları ısıttığı bildirildi.

Araştırmacılar, 15 günden fazla bir süre boyunca günde 15 dakikalık tedavilerle beyin tümörlü fareleri tedavi ettiler. Böylece farelerin hayatta kalma sürelerinde önemli ölçüde artışı vurgulandı.

Interesting Engineer'da yer alan habere göre, beyin tümörleriyle savaşırken nanoparçacıkları ısıtmak için ışık kullanan fototermal tedaviler yeni bir şey değil; ancak ameliyat sırasında tümör ışık kaynağına maruz kalırken uygulandığı bildirildi.

Makalenin başyazarı olan Dr. Hamed Arami, “Nanopartiküller, tedaviyi yalnızca tümöre hedeflememize yardımcı oluyor. Bu nedenle yan etkiler kemoterapi ve radyasyona kıyasla nispeten daha az olacak” ifadelerini kullandı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

İmplant, sıcaklığı 5 santigrat dereceye kadar artıran nanoparçacıkları etkinleştirmek için beyin dokusuna nüfuz eden kızılötesi ışık yayıyor. Işığın gücü ve dalga boyu ayarlanarak çeşitli boyutlardaki tümörler yok edilebiliyor.

İmplant, deri ile kafatası arasına yerleştiriliyor ve daha sonra altın nanoparçacıklar kafatasındaki küçük bir delikten tümöre enjekte ediliyor. Araştırmacılar, 4 yıl süren çalışmanın ardından tümörü yenmek için tam olarak tümör bölgesinde ısı üretebilen bir sistem geliştirdi.

Arami, “Klinik olarak kabul edilebilir aralıkta olan bu kısa ısınma miktarının normal aktiviteleri etkilemediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre, tedavi uygulanan fareler, tedavi uygulanmayan farelerden daha uzun süre yaşadı. Hayatta kalma süreleri ortalama olarak ikiye hatta üçe katlandı. Kemoterapiyle birlikte tedavi, fareleri daha da uzun yaşatma konusunda başarılı olduğu bildirildi.

Arami, “Glioblastoma hastaları, tanıdan sonra genellikle iki ila üç yıldan fazla yaşamazlar çünkü tümörün her parçasından kurtulamazsınız ve tümör ilaca dirençli veya radyasyona dirençli hale gelebilir. Amaç, sağkalımı uzatmak için bunu diğer tedavilerle birleştirmektir” ifadelerini kullandı.