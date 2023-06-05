Bilim insanları dünyayı değiştirecek keşfi açıkladı

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ilk kez X ışınlarını kullanarak tek bir atomu görüntüledi. Araştırma ekibinin bu buluşundan önce, X-ışını görüntüleme teknikleri kullanarak yalnızca yaklaşık 10.000 veya daha fazla atomdan oluşan grupları hedef alabildiğini ifade etmişti.

Bu sınırın sebebi, tek bir atom tarafından yayılan X-ışını sinyalinin geleneksel yöntemlerle tespit edilemeyecek kadar zayıf olmasından kaynaklanmaktaydı. Bilim insanları keşfi yaparken senkrotron X-ışını tarama tünelleme mikroskobu veya SX-STM adı verilen bir teknik kullandığını duyurdu.

"BU KEŞİF DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"

X-ışınları tarafından uyarılan elektronları tünelleyen son derece ince bir iletken uç kullanarak atomik yüzeyleri görüntüleyebilen özel bir mikroskopla birleştirmektedir. Ortaya çıkan bu elektronları araştırma ekibi tam olarak hangi atomla uğraştıklarını tanımlayabilen temel parmak izleri gibi tanımlamaktadır.

Araştırmacı fizikçi Sai Wai Hla, bir basın açıklamasında, "Atomlar rutin olarak taramalı sonda mikroskoplarıyla görüntülenebilir, ancak X-ışınları olmadan kimse neden yapıldıklarını söyleyemez. Artık belirli bir atomun türünü, her seferinde bir atomu tam olarak tespit edebiliyor ve aynı anda kimyasal durumunu ölçebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hla açıklamalarının devamında "Bu keşif dünyayı değiştirecek" dedi.