﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler

Küresel süt endüstrisi yeni bir rekabet alanı oluşturmaya başladı.

“Sentetik süt” adı verilen türde, inekler veya diye hayvanlara ihtiyaç duyulmadığı açıklanmıştır. Hayvan sütü ile aynı biyokimyasal yapıya sahip olduğu ifade edilen bu sütler hücrelerden yetiştirilmektedir. Biyo-kütle üreten “hassas fermantasyon” adı verilen yeni bir biyoteknoloji yöntemi ile oluşturulmaktadır.

Dünya nüfusunun %80’inden fazlasının düzenli olarak süt ürünleri tüketememesinden dolayı, sürdürülebilir yiyecek üretimi biçimlerine geçmek isteyen küresel süt endüstrisi sentetik etten farklı olarak sentetik sütün normal süt ile tamamen aynı tada, görünüşe ve hisse sahip olduğu ifade etti.

İddialara göre sentetik süt şu anda bazı ülkelerde satışta. Örneğin ABD’de Perfect Day şirketinin ürettiği hayvanlardan bağımsız mikro-flora proteini, daha sonra dondurma, protein tozu ve süt yapımında kullanılıyor. Avusturalya’da da Eden Brew şirketi sentetik süt geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

2019 yılında süt ürünleri endüstrisinin geleceği üzerine düzenlenen bir raporda, 2030 yılına kadar ABD hassas fermentasyon endüstrisinin en az 700.000 kişilik istihdam sağlayacağını ifade edildi.