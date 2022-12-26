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Bu ruj virüslere karşı koruyor. Bilim insanları geliştirdi

İspanyol bilim insanlarının kızılcık özlü ruj geliştirdi. Rujun virüslere karşı kalkan görevinde olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:50
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Bilim insanları virüslere karşı koruyan kızılcık özlü ruj geliştirdi

Bu ruj virüslere karşı koruyor. Bilim insanları geliştirdi
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Bir İspanyol araştırma ekibi, virüsleri önleyebilen ve hatta kullanıcıları grip, Covid-19 ve hatta Ebola'dan korumaya yardımcı olabilen kızılcık özlü bir ruj geliştirdi.

Çalışmada, kızılcıkta bulunan ve hücre zarını etkileyerek virüsü zayıflatan polifenol adı verilen bileşiklerden yararlanıldı.

Daily Mail'deki habere göre Madridli araştırmacılar 2020 yılında kızılcığın diş eti enfeksiyonlarına neden olabilen patojenlere karşı antibakteriyel etkisi olduğunu tespit etmişlerdi. Avustralyalı araştırmacılar tarafından 2012 yılında yapılan bir başka çalışmada ise kızılcık suyunun, insanların yaklaşık yüzde 30'unun burnunda taşıdığı ve enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteri olan staphylococcus aureusa karşı koruduğu bulundu.

"Bulgular ACS Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayımlandı.

İKİ VİRÜSÜ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırma da kızılcık suyunun iki virüsü daha etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu. Kızılcığın ayrıca E.coli ve candida mantarına karşı etkili olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Mantarı zayıflattı.

Valencia'daki Saint Vincent Martyr Katolik Üniversitesi'nden araştırmacılar, koyu kırmızı bir ruj tonu oluşturmak için kızılcık özünü, shea yağı, E vitamini, provitamin B5, babassu yağı ve avokado yağından oluşan bir ruj kremi bazına karıştırdılar.
Elde ettikleri karışımı farklı virüsler, bakteriler ve candida mantarı içeren petri kaplarına ekleyerek denediler. Araştırmacılar ruj karışımını, Covid-19, grip, Ebola, herpesi, hepatit A, çocuk felci ve norovirüs bulunan kaplarda da denediler.

1 DAKİKA İCERİNDE VİRÜSLERİ BLOKE EDİYOR

Araştırmacılar, rujun virüslerle temas etmesinin ardından bir dakikadan kısa bir süre içinde virüsleri bloke ettiğini ve bu sürenin antimikrobiyal rujla ilgili daha önce yayınlanan diğer çalışmalardan çok daha kısa olduğunu belirttiler. Beş saat içindeyle dirençli bakteriler ve mantarlar önemli ölçüde zayıflamıştı.

 

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