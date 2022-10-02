2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ölümcül güzellik evinize pazardan geliyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazarda satılan ucuz makyaj malzemelerinin sağlığa zarar verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:59
Takip Et

Prof. Dr. Ertan Yılmaz'dan pazar tezgahında satılan makyaj malzemeleriyle ilgili uyarı

Ölümcül güzellik evinize pazardan geliyor
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre, Pazar tezgahlarında satılan makyaj malzemeleri kansorejen saçıyor. Çoğunluğu sahte ve imitasyon ürünlerin yer aldığı tezgahlarda gün boyu güneş altında bekleyen, içeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor.

'GÜZELLEŞEYİM, DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN'

AÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazarda ucuza satılan, 5, 10 liraya satılan makyaj malzemelerinin sağlığa zararını anlattı.

Albenisi yüksek, canlı renklerden oluşan far, rimel, oje, ruj gibi makyaj malzemelerinin göz kapağı, dudak, yüze sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, ucuz satılmasından dolayı dayanamayıp alanlara, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.

“ALIRKEN TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNÜN”

Sahte ve imitasyon ürünlerde kullanılan boya ve kimyasalların sağlık açısından risk taşıdığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu ürünler demiroksit, bakırsülfat içerebiliyor. Kalıcı olmasını sağlayacak Hint kınası, koyu lekelere neden olacak kimyasallar kullanılabiliyor. Bunların uzun süre deride emilimi bazı kanser türüne, hormon bozukluğuna, şiddetli alerjik reaksiyona ve yüzde kalıcı renk değişikliğine neden olma riski var. Bilmediğiniz, tezgahta kolay ulaşılabilen ürünleri alırken tekrar tekrar düşünün. Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların büyük bölümünü, bu şekilde rahatsızlanıp yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığmız alerjik reaksiyonla gelenler oluşturuyor."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
5
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
7
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Son dakika... Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılışında konuşuyor
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Okul bahçesinde toplu mezar bulundu
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
﻿Ünlü Süper Lig hakemi basketbol derbisinde tribünde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.