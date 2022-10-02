Ölümcül güzellik evinize pazardan geliyor

DHA’nın haberine göre, Pazar tezgahlarında satılan makyaj malzemeleri kansorejen saçıyor. Çoğunluğu sahte ve imitasyon ürünlerin yer aldığı tezgahlarda gün boyu güneş altında bekleyen, içeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor.

'GÜZELLEŞEYİM, DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN'

AÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazarda ucuza satılan, 5, 10 liraya satılan makyaj malzemelerinin sağlığa zararını anlattı.

Albenisi yüksek, canlı renklerden oluşan far, rimel, oje, ruj gibi makyaj malzemelerinin göz kapağı, dudak, yüze sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, ucuz satılmasından dolayı dayanamayıp alanlara, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.

“ALIRKEN TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNÜN”

Sahte ve imitasyon ürünlerde kullanılan boya ve kimyasalların sağlık açısından risk taşıdığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu ürünler demiroksit, bakırsülfat içerebiliyor. Kalıcı olmasını sağlayacak Hint kınası, koyu lekelere neden olacak kimyasallar kullanılabiliyor. Bunların uzun süre deride emilimi bazı kanser türüne, hormon bozukluğuna, şiddetli alerjik reaksiyona ve yüzde kalıcı renk değişikliğine neden olma riski var. Bilmediğiniz, tezgahta kolay ulaşılabilen ürünleri alırken tekrar tekrar düşünün. Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların büyük bölümünü, bu şekilde rahatsızlanıp yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığmız alerjik reaksiyonla gelenler oluşturuyor."