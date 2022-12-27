Dünyanın en küçük plağı üretildi

Danimarka Teknik Üniversitesi'ndeki (DTU) bilim insanları, şimdiye kadarki en küçük plak rekorunu kırdı. Bilim insanları bu rekoru elde etmek için Nanofrazor adlı bir 3D nanolitografi aracını kullanarak bir noel şarkısını bir plağa kaydettiğini belirtti.

DTU'da bir fizikçi olan Peter Böggild, "30 yıldır litografi yapıyorum ve bu makineye bir süredir sahip olmamıza rağmen, hala bilim kurgu gibi geliyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalıştığımız ölçekte, bu şeyle bir alyuvara imzamızı atabiliyoruz. En radikal olan ise, o çılgın çözünürlükte serbest biçimli 3 boyutlu manzaralar oluşturabiliyor olmamız.

2015 yılında yine Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Mona Lisa'nın Leonardo da Vinci'nin orijinal tablosundan yaklaşık 10.000 kat daha küçük olan mikroskobik renkli bir görüntüsünü ortaya çıkardı.

Tablo 20 nm kalınlığında bir satır ve sütunlardan oluşan bir alüminyum tabakası üzerine yapıldı.

Bir sütunun deformasyon miktarını değiştirerek, farklı renkler elde etmenin mümkün olduğu ifade edildi. Örneğin, düşük yoğunluklu darbeler sütunları yalnızca hafifçe deforme ederek, mavi ve mor tonlar, güçlü darbeler ise sütunları önemli ölçüde deforme ederek turuncu ve sarı tonlar üretti. Ortaya çıkan görüntü, bir iPhone Retina ekranındaki tek bir pikselin kapladığı alandan daha küçük bir alana sığdı.