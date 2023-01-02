Bilim Kurulu Üyesi: Normalleşmeyi çok hızlı yaşadı

İHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, ‘Sıfır Covid-19’ politikasını rafa kaldırdıktan sonra sosyal mesafe, karantina ve benzeri uygulamaları da bırakan Çin'de vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Çin açısından baktığımızda bulaşıklığı yüksek aşılardan kaçabilen özellikli bir varyant olabilir” dedi. İtalya’nın Çin’den gelen uçaklarda tarama zorunluluğu getirdiğini de hatırlatan Şener, “Dünyanın genelinde böyle bir uygulama olur mu, halihazırda bilmiyoruz” sözlerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ‘Sıfır Covid-19’ politikasını rafa kaldırdıktan sonra Çin’de artan vaka sayılarının normalleşme sürecinin çok hızlı yaşanmasından kaynaklandığını belirtti.

Çin’de son dönemde artan vaka sayılarının dünyaya etkisinin olup olmayacağını değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, “Olabilir, ama bunu öngörmek mümkün değil. Biliyorsunuz ki bu hastalık da ilk başta Çin’den çıktı. Çin’den bütün dünyaya yayıldı. Çin’deki duruma biraz daha farklı yaklaşmak lazım. Çünkü biliyorsunuz uzun zaman boyunca covid-19 açısından sıfır stratejisi güttüler. Yaklaşık 1 ay önce bu artık bütün önlemleri birdenbire kaldırdılar. Çin normalleşme sürecini çok hızlı yaşadı. Bundan dolayı bir vaka sayılarında anormal yükseliş, tırmanış oluyor olabilir. Hala Çin’de rakamsal anlamda koruma yelpazesinin yüzde kaç olduğunu bilmiyoruz. Çin tabii ki inaktif aşıların geliştirildiği ülkelerin başında geliyor. MRNA aşılarında da bir bilimsel veri tabanı oluşturdular. Ama toplumsal olarak baktığınızda bağışıklama yüzdesini Çin’de bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın geneline baktığımızda hatırlatma doz oranı Çin’de çok yüksek değil. Çin bu konuda biraz daha geride kaldı. Çin açısından baktığımızda hatırlatma doz oranı düşük olduğu için bağışıklık yelpazesi altta kalmış olabilir. Dünya Sağlık Örgütü bunun çok fazla altını çiziyor. Dünyanın genelinde varyant havuzunun ne olduğunu bilmiyoruz. Aktif varyant taraması şu anda dünyanın genelinde çok çok düştü. Yüzde 5, yüzde 10’lara düştü. Aktif sürveyans yapan popülasyon anlamında. Çin açısından baktığımızda bulaşılığı yüksek aşılardan kaçabilen özellikli bir varyant olabilir. Bunların hepsi teori anlamında mümkün” dedi.

İtalya’nın Çin’den gelen uçaklarda bir tarama zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Şener, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık yüzde 30’a, yüzde 50’sinde de bir covid-19 pcr testi pozitifliği yakalamaya başladı. Dolayısıyla Çin’den kalkan uçakların İtalya’ya girişinde bir kısıtlama ya da bir tarama zorunluluğu getirdiler. Dünyanın genelinde de böyle bir yaklaşık olur mu, onu tam olarak bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Birleşik Devletler bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. En azından basına yansıyan onu biliyoruz. Özellikle Çin’den kalkan ülkeye giren uçaklarda bir tarama zorunluluğu getiriyorlar. Çin normalde kendi ülkesinden kalkan vatandaşlarına bir pcr testi zorunluluğu uyguluyordu. Ama onu birdenbire kaldırdığı için ülkeye girişte bazı ülkeler tarama zorunluluğu getirme yönünde hazırlık yapıyor. Ve ilkini İtalya uyguladı. Dünyanın genelinde böyle bir uygulama olur mu, halihazırda bilmiyoruz.”