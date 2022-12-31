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Artan vakalar sonrası negatif test zorunluluğu geri getirildi

Çin’de artan vakalar sonrası İngiltere ve Fransa da Çin’den gelen yolcularda negatif test sonucu isteneceğini açıkladı. AB ise bu konuda henüz bir karar almadı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:26
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Artan vakalar sonrası geri döndü. Negatif test zorunluluğu getirildi

Artan vakalar sonrası negatif test zorunluluğu geri getirildi
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ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere ve Fransa da Çin'den gelen kişilere Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce Kovid-19 testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın "ihtiyati ve geçici" olduğu vurgulanarak, "Durum inceleme altında ve İngiltere, sonraki adımlarda Çin'le birlikte çalışıyor. Bilgi paylaşımında iyileşme ve daha fazla şeffaflık olursa, geçici önlemler gözden geçirilecek" ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın da Çin'den gelen yolculara, negatif Kovid-19 test sonucu ibraz etme zorunluluğu getireceği belirtildi.

Fransız BFMTV'nin haberine göre, hükümet Çin'de Kovid-19 vakalarının artması üzerine bu ülkeden gelenleri kapsayacak bazı önlemleri uygulamaya koyma kararı aldı.

Çin'den gelen yolculara, uçağa binmeden en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif Kovid-19 testi sonucu gösterme zorunluluğu getirilirken, Fransa tarafından 1 Ocak'tan itibaren rastgele yapılacak testlerde pozitif çıkanlar zorunlu karantinaya alınacak.

Bu ülkeden gelen yolculara ayrıca maske zorunluluğu da uygulanacak.

Kısıtlamaların uygulamasına ilişkin kararname ise gelecek günlerde yayımlanacak.

Fransız hükümeti, bağışıklık sistemi zayıf olanlar başta olmak üzere Çin'e seyahat etmeyi planlayanlara seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ise Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.

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