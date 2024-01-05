Bilim makalesinde hastalığı “Allah’ın cezası” olarak tanımladı. Bu adamı kim tıp profesörü yaptı?

Türkiye’de eğitimin geldiği durum ve akademisyenlerin çıkardıkları bilimsel yayınların kalitesinin ne hale geldiği bir kez daha ortaya çıktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen, yayınladığı bilimsel makalede MS hastalığını “Allah’ın cezası” olabileceğini savundu.

Çaksen, bir tıp dergisinde yayınladığı makalede "MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaksen’in “MS hastalarında dinin maneviyatın, ve manevi bakımın önemi” başlıklı makalesindeki “MS hastalığının doğaüstü nedenleri vardır. MS hastaları, Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar” şeklindeki sözleri kamuoyundan tepki topladı.

Çaksen’in bilimsel gerçeklikten uzak makalesi özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Hakemli bir dergide yayınlanan makale aynı zamanda kaynak olarak da kullanılabiliyor.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) hastalığı; kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. Merkezi sinir sisteminde etkilenen bölgeye ve etkilenme derecesine göre, bu kronik hastalığın türü ve şiddeti de kişiden kişiye değişebilmektedir.