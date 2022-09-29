Bilim insanları açıkladı. Ağırlık kaldıranlara müjde

Tohoku Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada aerobik egzersizlerle ağırlık egzersizlerini birlikte yapanlarda ölüm riskinin daha az olduğu tespit edildiği bildirildi. Japonya’da yapılan bilimsel bir araştırmada erken ölüm riskini azaltan bir faktör ortaya çıktığı vurgulandı.

Bilim insanları her iki egzersiz türünün de kendi başlarına faydaları olduğunu açıklarken, her ikisini de yapanlarda ise etkinin çok daha büyük olduğunun altını çizmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bilim insanları, bu iki egzersizi birlikte yapan kişilerde hastalık riskinin ve erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu duyurdu.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİN YÜZDE 41 DAHA DÜŞÜK

Araştırmayla ilgili konuşan Haruki Momma, “Bu sonuçlara çok şaşırmadık fakat önemli olan nokta şu ki bu egzersizleri ileri yaşta yapmanın da etkili olduğu ortay açıktı. Daha önce yapılan araştırmalarda bu egzersizlerin ileri yaşlarda yapılmasına dair bir sonuç çıkmamıştı” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın 1998 yılında başladığı ve 2016 yılına kadar devam ettiği belirtilirken yaklaşık 100 bin kadın ve erkeğin sağlık durumu ve verilerinin incelendiği açıklandı. Yaşlılarda sadece ağırlık kaldıran ve aerobik egzersiz yamayanlarda erken ölüm riskinin yüzde 22 olduğu kayıtlara geçerken her iki egzersizi yapanlarda ise riskin çok daha düşük olduğu ifade edildi.

British Journal of Sports Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada hafta bir ya da iki kere ağırlık kaldıran ve haftalık tavsiye edilen oranda aerobik egzersiz yapan kişilerde erken ölüm riskinin yüzde 41 daha düşük olduğu belirlendiği vurgulandı.

Bilim insanları sadece aerobik egzersiz yapanlarda ise hiç antrenman yapmayanlara göre erken ölüm riskinin yüzde 34 daha düşük olduğunu açıkladı. Yetkililer kas gücünün yüksek olmasının sağlıkla doğrudan bir bağı olduğunu vurguladı.